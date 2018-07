Empoisonnée au Novitchok : son compagnon lui avait offert le flacon, croyant que c’était du parfum

La bouteille était neuve et complètement fermée, assure-t-il, se rappelant que sa compagne avait cru reconnaître un parfum d’une "marque connue". Lui se souvient plutôt d’une "substance huileuse", ne sentant pas le parfum.





"Je me souviens qu’elle l’a pulvérisé sur ses poignets", avant de se trouver mal quinze minutes plus tard, poursuit-il. Le couple avait alors été hospitalisé. Dawn Sturgess est décédée le 8 juillet des suites de son empoisonnement, Charlie Rowley est ressorti le 20 juillet. "Je me se sens très triste de ce qui lui est arrivé, c'est affreux et traumatisant. J'étais encore sous traitement quand on m'a annoncé sa mort. Je ne pense pas que je m'en remettrai", a-t-il ajouté.