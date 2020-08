Empoisonnement, hospitalisation, transfert... retour sur les moments clés de l'affaire Navalny

Face à l’urgence de la situation et à la dégradation de son état de santé , l’appareil atterrit d'urgence en Sibérie . Pour sa porte-parole, Kira Yarmysh, il n’y a pas de doute : "Alexeï a été empoisonné, intoxiqué". Elle affirme que l’opposant au gouvernement russe n’a rien avalé d’autre de la matinée, à part cette fameuse tasse de thé à l’aéroport. Dès l’atterrissage, Alexeï Navalny est pris en charge par une ambulance et emmené à Omsk, en Sibérie occidentale, pour être hospitalisé.

Son supplice a débuté mercredi. Alors qu’il se trouve à l’aéroport de Tomsk, en Sibérie, Alexeï Navalny est photographié en train de boire un thé. Quelques minutes plus tard, il embarque dans un avion pour se rendre à Moscou. Puis tout bascule pour le militant. Sur des images partagées sur les réseaux sociaux, on peut l’entendre gémir de douleur à bord de l’avion puis être pris d'un malaise.

A son arrivée à l’hôpital, il est admis en réanimation et les médecins font tout pour lui "sauver la vie", affirme le vice-directeur de l’hôpital d’Omsk. Mais l’état de Navalny se dégrade très vite. Il est alors plongé dans un coma naturel et relié à un respirateur artificiel. Le lendemain, les médecins affirment ne pas avoir trouvé de traces de poison. "À ce jour, aucun poison n'a été identifié dans le sang et l'urine", "nous ne croyons pas qu'il ait souffert d'un empoisonnement".

Les médecins allemands venus avec l’avion médicalisé sont enfin autorisés à voir Alexeï Navalny. Et leur constat est sans appel : "nous sommes très loin d'avoir résolu la situation (…) aucune donnée fiable, aucune donnée indépendante ne nous est accessible et notre demande reste la même : nous devons le transférer dans un endroit, à Berlin, pour qu'il puisse faire l'objet d'une analyse indépendante de ce qui lui arrive".

Ce lundi, les premiers résultats de l’hôpital berlinois de la Charité contredisent ceux de l’hôpital d’Omsk. Les médecins affirment que des "traces d'empoisonnement", ont été trouvées chez Alexeï Navalny. L'issue de la maladie reste incertaine et des séquelles à long terme, "en particulier dans le domaine du système nerveux, ne peuvent être exclues à ce stade", estime l'établissement berlinois.

L'Union européenne ne compte pas en rester là et condamne "fermement ce qui semble une atteinte à la vie de M. Navalny". Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union européenne, a appelé la Russie à ouvrir une "enquête indépendante et transparente sur l'empoisonnement". L’Allemagne a elle aussi demandé au gouvernement russe de "résoudre cette affaire jusque dans les moindres détails et en pleine transparence" et à ce que les responsables "soient traduits en justice".