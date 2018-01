En 2017, les très riches sont devenus encore plus riches

Les inégalités dans le monde continuent de s'accentuer et suscitent le désarroi de l'ONG Oxfam. Dans un rapport publié ce lundi et intitulé "Récompenser le travail, pas la richesse", l'organisation dénonce, à la veille du Forum économique mondial de Davos (Suisse), la mainmise de 82% de la richesse mondiale créée en 2017 par... 1% des plus riches de la population. En clair, 42 personnes détiennent autant que les 3,7 milliards des personnes les plus pauvres.





"Le boom des milliardaires n'est pas le signe d'une économie prospère, mais un symptôme de l'échec du système économique" déplore Winnie Byanyima, la directrice d'Oxfam. "On exploite les personnes qui fabriquent nos vêtements, qui assemblent nos téléphones portables et cultivent les aliments que nous mangeons, afin de garantir un approvisionnement constant en produits pas chers, mais aussi pour grossir les profits des entreprises et leurs riches investisseurs", s'insurge-t-elle auprès de l'AFP.