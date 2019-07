La Californie adopte une loi pour forcer Trump à publier ses revenus

Nouveau bras de fer en vue entre Donald Trump et la Californie ? Ce bastion démocrate, qui a multiplié les affrontements juridiques et politiques avec le gouvernement fédéral (en particulier sur l'immigration et l'environnement) a promulgué mardi une loi qui devrait déplaire au président américain. Et pour cause : elle empêcherait ce dernier de figurer sur les bulletins de la primaire de son parti pour l'élection présidentielle s'il ne publie pas ses déclarations d'impôts.





La mesure californienne stipule que tout candidat à la présidentielle doit fournir cinq années de déclarations fiscales afin de pouvoir disputer l'investiture d'un parti en Californie. Elle avait été adoptée par les élus californiens le mois dernier. "Par ces temps extraordinaires, les Etats ont une obligation légale et morale de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que les dirigeants qui se présentent aux plus hautes fonctions remplissent des critères minimums", a déclaré le gouverneur californien Gavin Newsom.