En Caroline du Nord, un programme de stérilisation a ciblé expressément les Noirs pendant 45 ans

L'étude, publiée dans la American Review of Political Economy , a examiné les données issues de 2163 stérilisations eugéniques réalisées en Caroline du Nord au siècle dernier. Ce "programme", dont l'objectif était de servir "l'intérêt public" en empêchant les personnes "faibles d'esprit" de se reproduire, a été réalisé sur près de 7600 hommes, femmes et même enfants, parfois âgés de seulement dix ans. Bien que certaines personnes se soient tournées vers ces opérations car elles ne disposaient d'aucun autre moyen de contraception, la plupart étaient pratiquées de force.

Si la pratique en tant que telle pose aujourd'hui question, elle est d'autant plus sensible que de précédents travaux laissaient déjà penser que ce programme visait de façon disproportionnée les Noirs. Dorénavant, les chercheurs assurent en détenir les "preuves". Ils sont de fait arrivés à mettre en lumière les mécaniques utilisées et leurs motivations. L'étude montre ainsi que plus la taille de la population noire sans emploi était grande sur un territoire, plus ces opérations augmentaient. Et ce sans que les personnes de toute autre origine sans emploi soient ciblées dans les mêmes proportions. "Nos résultats ont révélé qu’en Caroline du Nord, de 1958 à 1968, la probabilité de stérilisation eugénique augmentait, dans l’ensemble, avec le surplus de population noire d’un comté."

Une façon de viser une population jugée "génétiquement inapte et improductive" relèvent les chercheurs. "Contrôler les corps noirs et leurs choix de reproduction n'a rien de nouveau", explique la co-auteure Rhonda Sharpe. "Notre étude montre que la Caroline du Nord a restreint la liberté de reproduction, en utilisant l'eugénisme pour priver de leurs droits les résidents noirs", ajoute cette membre du Women's Institute for Science, Equity, and Race.