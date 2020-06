En Chine, un virus de grippe porcine inquiète en raison des risques de nouvelle pandémie

Les chercheurs s'inquiètent de la propagation d'une grippe porcine à travers le pays. Après le coronavirus, une souche de virus de grippe porcine a été détectée en Chine. Et ses caractéristiques inquiètent : elle pourrait provoquer une future pandémie, selon une étude parue lundi dans la revue scientifique américaine PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Les virus s'appellent G4 et descendent génétiquement de la souche H1N1 à l'origine d'une pandémie en 2009 : ils "possèdent tous les traits essentiels montrant une haute adaptabilité pour infecter les humains", écrivent les auteurs, des scientifiques issus d'universités chinoises et du Centre de prévention et de lutte contre les maladies chinois.

Le travail présenté est volumineux : de 2011 à 2018, 30.000 prélèvements nasaux ont été réalisés sur des porcs dans les abattoirs de 10 provinces chinoises et dans un hôpital vétérinaire, permettant d'isoler 179 virus de grippe porcine. La majorité était de la nouvelle variété, qui est devenue dominante chez les porcs depuis 2016.