Bolsonaro n'utilisera plus de Bic français... fabriqués en grande partie au Brésil

"Un stylo Compactor, à la place du Bic, fera l'affaire", a déclaré Jair Bolsonaro à des journalistes d'O Globo, vendredi 30 août. En pleine crise diplomatique avec Paris, le président brésilien a décidé de boycotter la marque française et de privilégier une enseigne brésilienne. Ce que Jair Bolsonaro ne semble pas savoir, c'est que 95 % des stylos Bic vendus au Brésil sont fabriqués dans le pays, et plus précisément à Manaus, dans l'Etat d'Amazonas. Près d'un millier de personnes sont ainsi employées dans les usines de la ville amazonienne ainsi qu'à Rio de Janeiro.