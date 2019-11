La Turquie va renvoyer en France onze djihadistes français

Ankara avait prévenu : hors de question de garder dans ses prisons des étrangers ayant rallié le groupe djihadiste Etat islamique. La Turquie va ainsi renvoyer onze djihadistes français dans les prochains jours, dans le cadre d'une campagne d'expulsion de combattants étrangers du groupe Etat islamique lancée lundi, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

"Pas besoin de courir dans tous les sens : nous allons vous renvoyer les membres de l'EI. Ils sont à vous, faites-en ce que vous voudrez", avait déclaré ce vendredi le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu, sans préciser quels étaient les pays concernés par cette mesure. Le porte-parole du ministère Ismail Catakli a ainsi apporté les précisions ce lundi : "Un terroriste étranger américain a été déporté de Turquie après que toutes les démarches ont été complétées", sans préciser vers quelle destination. Selon lui, deux autres djihadistes, l'un Allemand et le second de nationalité danoise, devraient également être renvoyés lundi vers leur pays. Sept autres "terroristes étrangers d'origine allemande seront déportés jeudi (...) Des démarches sont en cours en vue du prochain renvoi de 15 autres djihadistes : 11 Français, deux Allemands, et deux Irlandais". Soit 25 en tout.