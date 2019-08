Inde : près de 2 millions de personnes risquent de perdre leur citoyenneté

L’Etat d’Assam est décrit par beaucoup comme "un laboratoire du nationalisme hindou", depuis que le parti gouvernemental est arrivé au pouvoir en mai 2016. Et dans la région, la persécution à l’encontre des citoyens musulmans n’est pas chose nouvelle. Une loi de janvier 2019 a accordé la citoyenneté à toutes les minorités religieuses, à l’exception des musulmans et lors des élections législatives de mai dernier, 120 000 personnes se sont vu retirer le droit de vote. Des centres de détention ont été construits par le gouvernement afin d’y enfermer ces anciens citoyens devenus des migrants illégaux, comme le détaillait Le Monde en avril dernier. L’Inde abrite pourtant 200 millions de musulmans, soit 15 % de ses habitants et la deuxième plus grande population musulmane du monde.