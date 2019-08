Fusillades aux États-Unis : Walmart retire la publicité pour les jeux vidéo violents, mais continue de vendre des armes

À El Paso au Texas, tout près de la frontière mexicaine, un homme armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu samedi 2 août aux abords et dans un magasin de la chaîne, faisant au total 20 morts. Quatre jours plus tôt, à Southaven dans le Mississippi, un salarié du groupe a tué deux de ses collèges sur leur lieu de travail.





Au lendemain des fusillades d'El Paso et de Dayton(Ohio), Donald Trump avait déclaré : "Nous devons arrêter la glorification de la violence dans notre société, ce qui inclut les jeux vidéo sinistres et atroces." Le président américain estime qu'il est "trop facile aujourd'hui pour les jeunes en difficulté de s'entourer d'une culture célébrant la violence". Pourtant aucune étude n'a établi de lien entre le goût pour ces jeux et comportements violents.





En outre, le président américain a réitéré vendredi son soutien à la détention d'armes à feu après un entretien avec la National Rifle Association (NRA), le lobby pro-armes.