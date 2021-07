Opération Barkhane : la France commencera à fermer des bases dans le nord du Mali d'ici la fin 2021

Au début du mois de juin, le chef de l'État avait annoncé sa volonté de faire évoluer l'opération Barkhane et de réduire les effectifs de l'armée française sur place. Ce vendredi à l'occasion d'un sommet du G5 Sahel, en présence du nouveau président nigérien Mohamed Bazoum en visite à Paris et en visio-conférence avec leurs homologues tchadien, malien, burkinabè et mauritanien, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des bases dans le nord du Mali au second semestre de l'année 2021 et celle des emprises françaises de Kidal, Tessalit et Tombouctou "d'ici le début de l'année 2022."

La France maintiendra "à terme entre 2.500 à 3.000" hommes dans la région, contre 5.100 aujourd'hui, a précisé ce vendredi le président.