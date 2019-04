Venezuela : le gouvernement de Nicolas Maduro dénonce une "tentative de coup d'Etat" de Juan Guaido

Si le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Lopez, a assuré sur Twitter que la situation était à la "normale" dans les casernes, la communauté internationale s’inquiète. La Colombie demande une réunion d’urgence du Groupe de Lima sur le Venezuela, s’inquiétant devant l’évolution de la situation dans les heures à venir.





De son côté, Madrid a appelé à éviter "une effusion de sang". "Nous appuyons un processus démocratique pacifique" et appelons "à la convocation immédiate d'élections", a déclaré devant la presse la porte-parole du gouvernement espagnol Isabel Celaa. De leur côté, les Etats-Unis ont affiché leur soutien à Juan Guaido et au peuple vénézuélien "dans sa quête de liberté et de démocratie".