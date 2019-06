En dépit de sondages négatifs, les Américains s'attendent à une nouvelle victoire de Trump en 2020

Les Américains sont de ce fait plus enclins à dire que Donald Trump sera réélu aujourd'hui, qu'ils ne l'étaient pour Barack Obama à la même période de son premier mandat. Pourtant les critiques envers le chef d'Etat actuel sont nombreuses. Dans ce sondage, le comportement de Donald Trump est le principal problème pour ceux qui désapprouvent le président. Les reproches qui rassemblent le plus sont "menteur / malhonnête / peu intègre" (13%), "le racisme, les préjugés" (11%), "incompétent / non qualifié" (11%) ou encore "pas présidentiel, agit de façon non professionnelle" (11% également).





Ensuite, puisque les interrogés étaient amenés à décrire leur opinion du président avec leurs propres mots, les catégories peu élogieuses sont nombreuses. On trouve par exemple qu'il "ne se soucie pas des gens", qu'il est "mauvais pour le pays", qu'il est "corrompu, escroc, au dessus des lois, criminel", "irrespectueux, insultant", "idiot, peu intelligent". Des qualificatifs qui récoltent chacun 5% ou 6% des avis.