EN DIRECT - Accord sur le nucléaire : l'Iran annoncera samedi le détail de ses nouvelles mesures, l'UE demande de "faire machine arrière"

MACRON ET TRUMP





Au cours de la conférence de presse commune d'Emmanuel Macron et Donald Trump ce lundi 26 août, organisée après la session de clôture du G7, le président français a fait part de son optimisme quant à une issue à la crise : "Je souhaite que dans les prochaines semaines (...), on puisse avoir un entretien au sommet entre les présidents Trump et Rohani. Ce rendez-vous est très important. Un accord peut être trouvé. Nous avons créé les conditions de cette rencontre et donc d'un accord."