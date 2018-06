EN DIRECT - Accueil des migrants : le "sommet des sommets" permettra-t-il à l'UE de trouver une solution ?

NAVIRE LIFELINE





Le Lifeline, qui a été approvisionné en vivres et en médicaments par Malte, a demandé lundi à être accueilli par la France, selon RTL. Mais Axel Steier, qui se trouve à Dresde et non à bord, a assuré à l'AFP que le bateau n’a pas l’intention de rejoindre un port français dans l’immédiat : "Aller en direction de la France oui. Nous voulions faire ça initialement mais à cause des conditions météo, ce n’est pas possible actuellement. Et nous ne voulions pas rentrer dans un port mais rester dans les eaux internationales", a-t-il déclaré en précisant que cette option restait "possible".





"Le problème est que nous avons 234 personnes assises à bord d'un bateau de 30 mètres de long, tout près d'un pays développé et que l'Europe regarde ces gens en train de dépérir", a déclaré Axel Steier.