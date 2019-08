EN DIRECT - Affaire Epstein : le parquet de Paris ouvre une enquête pour "viols" et "agressions sexuelles", notamment sur mineurs

DEMISSION AU MIT





Le responsable d'un centre de recherche du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) va quitter son poste, nouvelle conséquence des liens apparus récemment entre Jeffrey Epstein, l'institution et la communauté scientifique. Dans un message publié mardi sur le forum Medium et amendé mercredi, Ethan Zuckerman, directeur du MIT Center for Civic Media, a annoncé que même s'il n'avait jamais eu aucun lien direct avec Jeffrey Epstein, il quitterait l'institution à l'issue de l'année scolaire 2019-2020.





"Ma logique était simple: le travail de mon groupe touche à la justice sociale et à la prise en compte d'individus et de points de vue marginalisés. C'est difficile de faire ça sérieusement dans un endroit qui a enfreint ses propres règles de façon aussi flagrante en travaillant avec Epstein et en dissimulant cette relation", a écrit déclaré M. Zuckerman sur ce forum.





Ethan Zuckerman a ajouté s'être excusé auprès de trois lauréates 2018 du "prix de la désobéissance" du MIT Media Lab, récompensées pour leur lutte contre le harcèlement sexuel des femmes dans le monde des sciences.