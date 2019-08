EN DIRECT - Affaire Epstein : l'autopsie confirme la mort par pendaison du milliardaire

TÉMOIGNAGE





Dans une interview au DailyMail, Sky Roberts, le père de Virginia Giuffre, l'une des victimes présumées d'Epstein, estime que "le monde est meilleur sans Epstein" et que l'autre personne à blâmer pour cette affaire, est Ghislaine Maxwell. "Elle était la seule à aller dans les club pour recruter ces jeunes filles. Les autorités doivent la traquer et la traduire en justice. Elle sait tout, et elle est la clé de cette affaire", dit-il.





"On ne sait pas où elle est, mais elle est impliquée", a-t-il déclaré, au lendemain des révélations du journal concernant des clichés sur lesquels on peur voir sa fille Virginia, en compagnie de Ghislaine Maxwell et du Prince Andrew, le fils de la Reine Elizabeth, connu pour avoir été un ami d'Epstein.