EN DIRECT - Afghanistan : 45 exfiltrés de Kaboul par la France attendus à Roissy cet après-midi

GEORGE W. BUSH PARTAGE SA "TRISTESSE"





Dans un communiqué, l'ancien président des États-Unis a partagé sa "tristesse" face aux "événements tragiques" qui se déroulent en Afghanistan. Celui qui avait lancé la vaste offensive militaire en Afghanistan en octobre 2001, a notamment eu une pensée pour "le peuple afghan qui a tant souffert" et les "Américains et les alliés de l'Otan qui ont tant sacrifié".





L'ancien chef des Armées a également tenu à "parler directement" aux anciens combattants qui ont servi face aux talibans : "Beaucoup d'entre vous souffrent de blessures de guerre, à la fois visibles et invisibles. Et certains de vos frères et sœurs d'armes ont fait le sacrifie ultime dans la guerre contre le terrorisme. Chaque jour, nous avons été touchés par votre engagement et votre courage (...) Nous vous remercions du fond du cœur et honorerons toujours vos contributions."