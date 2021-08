EN DIRECT - Afghanistan : l'opération française d'évacuation s'achèvera totalement vendredi soir

"TRIPLE FILET DE SÉCURITÉ"





"La France n'aura jamais à choisir entre ses devoirs humanitaires et la sécurité des Français", qui reste "la première préoccupation", a affirmé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement lors d'un point presse à l'issue d'un conseil des Ministres ce mercredi. Il existe un "triple filet de sécurité", avec des contrôles organisés à Kaboul, Abou Dhabi, et Paris. "La sécurisation des arrivées en France est maximale", a-t-il assuré, affirmant qu'un "travail d’enquête, de vérification extrêmement nourri" contrôle chaque personne évacuée.





En fin de matinée ce mercredi, "il aura eu probablement 2500 personnes évacuées par la France", a-t-il indiqué. "Nous avions anticipé ces évacuations depuis plusieurs mois", avec de nombreux ressortissants et plus de 1400 auxiliaires afghans déjà évacués, a-t-il également assuré. Le maintien "le plus longtemps possible d'une représentation à Kaboul" permet de mener à bien les évacuations actuelles, a-t-il estimé.





À l'approche de la date butoir du retrait des troupes américaines au 31 août, les procédures d'évacuation constituent une "véritable course contre la montre". Le porte-parole a salué la "mobilisation absolue et exemplaire" et "l'exploit" des équipes militaires et diplomatiques françaises sur place. Il est "probable que nous aurons à anticiper de quelques heures voire de plusieurs jours la fin des évacuations côté français" a-t-il ajouté, sans donner de date précise "à ce stade".





L’un des cinq Afghans mis sous surveillance pour des soupçons de proximité avec les talibans et placé en garde à vue pour avoir rompu son isolement l’est toujours, a par ailleurs affirmé le porte-parole. Il a été seulement "quelques minutes ou quelques heures" après avoir rompu cet isolement, preuve d’un contrôle "extrêmement fin", a-t-il estimé. "C’est toujours beaucoup plus facile de donner des leçons quand on n’est pas aux responsabilités", a-t-il tancé à l'égard des personnalités de droite et d'extrême droite qui ont critiqué la politique de contrôle du gouvernement.