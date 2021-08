EN DIRECT - Afghanistan : les États-Unis refusent de reconnaître le régime taliban dans l'immédiat

NOUVELLE ARRIVÉE D'AFGHANS





Un 13e vol, transportant 260 personnes parmi lesquelles huit Français et 252 Afghans, est arrivé ce matin à l'aéroport international de Roissy en provenance d'Abou Dhabi, pivot du pont aérien français entre Kaboul et Paris, a précisé le gouvernement. Un 14e vol est attendu en fin de soirée avec à son bord près de 200 personnes, a-t-il ajouté dans un communiqué. Au total, plus d'une centaine de Français et plus de 2500 Afghans ont rejoint la France depuis la chute de Kaboul aux mains des talibans le 15 août.