EN DIRECT - Au moins 72 morts dans l'attentat à l'aéroport de Kaboul, selon un nouveau bilan

FIN DES ÉVACUATIONS LE 30 AOÛT





Selon un diplomate anonyme de l'OTAN, toutes les forces étrangères visent désormais à évacuer leurs ressortissants et diplomates d'ici au lundi 30 août, un jour avant la date limite des États-Unis. Le diplomate a ajouté que les forces talibanes renforceraient la sécurité et ajouteraient plus de forces pour gérer les foules aux portes des aéroports, et a déclaré : que "les dirigeants talibans devraient enquêter sur le réseau de l'État islamique à Kaboul, ils ont permis à des milliers de prisonniers de sortir des prisons ces dernières semaines" et que "la sécurité est leur responsabilité".