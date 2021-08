EN DIRECT - Afghanistan : les évacuations françaises pourraient "aller peut-être au-delà de vendredi soir"

ATTENTAT DE KABOUL





Sur Sky News, le secrétaire britannique à la Défense a donné plus de détails sur la façon dont les attentats de Kaboul auraient été commis. "Nous pensons qu'il s'agissait d'un gilet suicide et d'un appareil plus petit. L'individu s'est rendu dans le périmètre que nous avions repoussé la veille en réponse à cette menace.Il était à environ 300 mètres, pensons-nous, de l'hôtel du baron, et marchait droit au milieu de ces familles qui attendaient", a avancé Ben Wallace. Ce double attentat suicide, près d'une entrée de l'aéroport Hamid Karzai puis d'un hôtel, a causé au moins 85 morts et 160 blessés. L'attaque a été revendiquée par Daech.