EN DIRECT - Afghanistan : au moins 2 morts à Hérat lors d'une manifestation contre les talibans

DES ENFANTS ÉVACUÉS SEULS





De nombreux enfants ont été séparés de leur famille dans le chaos qui a entouré la prise du pouvoir par les talibans en Afghanistan mi-août et des centaines d'entre eux ont été évacués du pays sans être accompagnés, a indiqué l'ONU. L'Unicef et ses partenaires ont comptabilisé environ 300 enfants non accompagnés évacués du pays depuis le 14 août. "Nous nous attendons à ce que ce nombre augmente du fait des efforts d'identification en cours", a déclaré dans un communiqué Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef, disant son inquiétude pour leur bien-être et leur sécurité.