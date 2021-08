EN DIRECT - Afghanistan : Joe Biden avertit d'une attaque "très probable" à l'aéroport de Kaboul "dans les 24 à 36 heures"

DAECH SERT LES INTÉRÊTS DES TALIBANS





Michael Barry, professeur en chef à l'université américaine de Kaboul, est revenu pour LCI sur la dynamique involontaire entre talibans et État islamique.





"Daech sert les intérêts des talibans. Je ne dirai que c'est voulu de la part des seconds. Mais Daech, en se montrant particulièrement atroce, rend les talibans d'apparence plus modérés. Et d'ores et déjà, on est en train de voir ce qui sera un pouvoir des talibans renforcé dans la mesure où les puissances occidentales vont maintenant négocier avec les talibans pour obtenir leur collaboration contre Daech."