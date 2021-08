EN DIRECT - Afghanistan : Joe Biden maintient la date du retrait des troupes américaines au 31 août

"2000 PERSONNES ÉVACUÉES"





"Plus de 2 000 personnes ont été évacuées vers la France ces derniers jours, a écrit Jean Castex sur Twitter. Nous le devons à la réactivité et au professionnalisme de nos militaires et policiers, des agents de l'État et tout particulièrement des équipes du Quai d'Orsay dont je suis venu saluer le dévouement."





Le "pendant" du devoir d'accueil des ressortissants, mais aussi "de celles et ceux qui ont servi directement ou indirectement la France", est un "devoir de vigilance extrêmement fort, permanent, pour traiter de façon individualisée les situations (....) malgré des flux très forts, une situation difficilement contrôlable sur place", a-t-il par ailleurs ajouté depuis le centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère des Affaires étrangères, dans une vidéo relayée par le tweet.





Le Premier ministre remercie aussi les associations comme la Croix-Rouge qui se mobilisent aux côtés de l'État dans la gestion de la crise afghane.





"Fidèle à son Histoire, la France, terre d'asile, accueillera celles et ceux qui ont épousé ses combats et qui ont risqué leur vie pour défendre nos valeurs", a-t-il ajouté dans un second tweet, accompagné d'une photo de sa rencontre avec des réfugiés afghans. "C'est notre honneur et notre devoir, a-t-il également écrit. Nous accomplissons cette mission exigeante avec vigilance et détermination."