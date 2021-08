EN DIRECT - Un rassemblement en soutien aux Afghans reporté à dimanche à Paris

BIDEN : "NOTRE PRÉSENCE MILITAIRE EST TERMINÉE"





Le président américain Joe Biden a remercié les dernières forces américaines servant en Afghanistan pour avoir organisé l'opération d'évacuation dans un communiqué publié lundi soir, mettant fin à la plus longue guerre des États-Unis.

"Au cours des 17 derniers jours, nos troupes ont exécuté le plus grand pont aérien de l'histoire des États-Unis, évacuant plus de 120 000 citoyens américains, citoyens de nos alliés et alliés afghans des États-Unis. Ils l'ont fait avec un courage, un professionnalisme et une détermination inégalés", a écrit le président dans un communiqué publié lundi soir.