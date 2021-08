EN DIRECT - Afghanistan : un second vol français a décollé de Kaboul

LES TALIBANS SONT DES "NARCOTRAFIQUANTS"





Roberto Saviano, auteur et journaliste italien connu pour avoir décrit et dénoncé les milieux mafieux, publie une tribune dans Il Corriere della Sera à propos des talibans. Dans le quotidien italien, il appelle à nommer les talibans "pour ce qu'ils sont" : "Les trafiquants de drogue les plus puissants au monde."





L'Afghanistan produit en effet plus de 80% de l'opium mondial. Or, les talibans tirent principalement leurs revenus de la culture du pavot dont on tire l'opium puis l'héroïne. Les revenus actuels du groupe islamiste sont estimés entre 300 millions et plus de 1,5 milliard de dollars par an, selon un rapport du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, publié en mai 2020.