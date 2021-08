EN DIRECT - Kaboul : l'UE réclame "plus de flexibilité" aux Américains pour accéder à l'aéroport

LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE CRITIQUÉ





Le gouvernement britannique, assurant "travailler d'arrache-pied", s'est défendu vendredi face aux critiques lui reprochant de ne pas avoir anticipé la prise de pouvoir des talibans et évacué plus tôt du pays davantage de Britanniques et d'Afghans craignant pour leur sécurité.





"Nous travaillons d'arrache-pied à l'aéroport international Hamid Karzai pour évacuer le plus grand nombre de personnes possible le plus rapidement possible et nous commençons désormais à voir de bons progrès" dans ces évacuations, a déclaré Boris Johnson dans une vidéo postée sur Twitter. Parmi ces personnes, les Afghans ayant travaillé pour les autorités britanniques.





Le dirigeant conservateur a éaglement expliqué s'être entretenu vendredi matin avec quelques uns des 2.272 Afghans arrivés au Royaume-Uni dans le cadre du dispositif d'accueil qui leur est consacré.





Son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, s'était vu notamment reprocher d'avoir manqué d'effectuer un appel clef avec son homologue afghan pour aider les interprètes employés par le Royaume-Uni à quitter l'Afghanistan qui tombait aux mains des talibans. Appelé à démissionner, il a expliqué dans un communiqué ce vendredi que l'appel n'avait pu être passé car l'avancée rapide des talibans avait rendu tout contact impossible.