EN DIRECT - Afghanistan : l'armée américaine a quitté Kaboul, mettant fin à 20 ans de présence militaire

LE PAPE FRANÇOIS TRÈS "INQUIET"





Le pape François, s'adressant aux pèlerins et aux touristes lors de sa traditionnelle prière de l'Angélus en public place Saint-Pierre, a évoqué sa "grande inquiétude" à propos de l'Afghanistan. Et d'ajouter : "Je partage la souffrance de ceux qui pleurent les personnes ayant perdu la vie dans les attaques suicide survenues jeudi, qui visaient ceux qui cherchaient aide et protection".





"Je demande à tous de continuer à aider ceux qui sont dans le besoin et de prier pour que le dialogue et la solidarité puissent amener une coexistence pacifique et fraternelle qui offre de l'espoir pour l'avenir du pays", a déclaré le Saint-Père.