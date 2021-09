EN DIRECT - Afghanistan : le premier vol commercial international depuis le retour des talibans s'est posé à Kaboul

JEAN-YVES LE DRIAN VA SE RENDRE AU QATAR





Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian se rendra dimanche et lundi au Qatar pour voir comment poursuivre les évacuations d'Afghanistan vers la France après le chaotique retrait américain fin août. "On va essayer d'avancer avec les autorités qataries sur le moyen de poursuivre les évacuations, à la fois de nos compatriotes qui restent en Afghanistan, et des Afghanes et Afghans qui, par leur combat, leur action antérieure, sont aujourd'hui en danger à l'égard des talibans", a-t-il déclaré ce samedi sur France 5.





Le chef de la diplomatie française s'entretiendra lundi avec des responsables qataris, a-t-on indiqué dans son entourage, sans plus de précisions.