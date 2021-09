EN DIRECT - Le Qatar a appelé le nouveau régime des talibans à Kaboul à dégager un "passage sûr" pour quitter l'Afghanistan

POUTINE DÉNONCE UNE "TRAGÉDIE"





Les 20 ans de guerre et de présence américaine en Afghanistan ont constitué une "tragédie" pour ce pays, a estimé mercredi le président russe Vladimir Poutine, au lendemain du retrait des États-Unis.





"Durant 20 ans les soldats américains étaient présents sur ce territoire, 20 ans à tenter de (...) 'civiliser' les gens qui y vivent, d'y implanter leurs normes et standards de vie", a commenté M. Poutine lors d'une rencontre avec des jeunes retransmise à la télévision.





"Le résultat est une tragédie, des pertes pour ceux qui ont fait ça, les États-Unis, et plus encore pour les gens vivant sur le territoire de l'Afghanistan", a-t-il ajouté, lors d'un déplacement dans l'Extrême-Orient russe.





Quant à l'avenir du pays après le retrait des Américains et de leurs alliés, Vladimir Poutine a jugé "impossible d'imposer quoi que ce soit depuis l'étranger". "La situation doit mûrir, et si l'on veut qu'elle mûrisse plus vite et mieux il faudra aider les gens".