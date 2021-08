EN DIRECT - Afghanistan : les talibans annoncent une "amnistie générale" pour tous les fonctionnaires d'État

UN GOUVERNEMENT QUI "MANQUAIT DE LEADERSHIP"





Le gouvernement afghan s'est effondré car il "manquait de leadership", a déclaré lundi le porte-parole du Pentagone, John Kirby. "On peut financer, on peut former, on peut conseiller, on peut assister", argue-t-il, mais "on ne peut pas acheter la force de caractère, on ne peut pas acquérir du leadership". "Et le leadership manquait", assène-t-il.