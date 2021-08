EN DIRECT - Afghanistan : nécessité absolue d'assurer une coordination rapide sur le terrain, dit Macron à Biden

APPEL À UN "ACCUEIL DIGNE"





Un collectif d'élus et collectivités de gauche a plaidé jeudi pour un "accueil digne" des Afghans fuyant leur pays, appelant l'État à être "à la hauteur face à la gravité de la situation". "L'accueil des Afghans et Afghanes fuyant leur pays est possible", affirme dans un communiqué l'Anvita (Association nationale des villes et territoires accueillants), qui réunit 37 élus et 49 collectivités dont Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Grenoble notamment.





"Nous, élus et collectivités du réseau, nous engageons à construire ensemble un accueil digne pour les personnes venues chercher refuge sur nos territoires", qui selon eux sera possible "s'il se fait dans la concertation entre l'État, les autorités locales et les acteurs de la société civile", indique le document.





Plusieurs maire écologistes ou de gauche, dont celui de Bordeaux Pierre Hurmic (EELV), Grenoble Eric Piolle (EELV) et Marseille Benoît Payan (PS), s'étaient déjà dits prêts ces derniers jours à accueillir des Afghans évacués de Kaboul. L'Anvita a été fondée en 2018 par l'eurodéputé Damien Carême, alors maire écologiste de Grande-Synthe (Nord) où il avait ouvert en 2016 un centre pour l'accueil des migrants, contre l'avis de l'État.