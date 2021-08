EN DIRECT - Afghanistan : plus de 200 Français et Afghans évacués ce dimanche

LES TALIBANS ACCUSENT LES USA





Les États-Unis sont responsables du chaos à l'aéroport de Kaboul où des milliers d'Afghans continuent désespérément à attendre un vol pour fuir le pays et cela doit cesser "le plus tôt possible", a estimé dimanche un haut responsable taliban.





"L’Amérique, avec toute sa puissance et ses équipements (...), a échoué à ramener l'ordre à l'aéroport. Il y a la paix et le calme dans tout le pays, mais il n'y a que le chaos à l'aéroport de Kaboul (...) Cela doit cesser le plus tôt possible", a déclaré ce responsable, Amir Khan Mutaqi.