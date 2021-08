EN DIRECT - Afghanistan : "Il était temps de mettre fin à cette guerre", justifie Joe Biden

L'ONU CRAINT UNE "CATASTROPHE HUMANITAIRE"





Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi contre "une catastrophe humanitaire" en Afghanistan, en réclamant des fonds pour ce pays après le départ des forces américaines.





"Une catastrophe humanitaire se profile", a-t-il souligné dans un communiqué, en évoquant "l'aggravation de la crise humanitaire et économique" et "la menace d'un effondrement total des services de base". Antonio Guterres exhorte aussi les Etats membres de l'ONU "à fournir un financement adéquat, souple et complet" en faveur de la population afghane qui est, selon lui, "dans son heure la plus sombre" au regard de ses besoins vitaux.