EN DIRECT - Afghanistan : un "pont aérien" humanitaire mis en place avec les Émirats arabes unis

LE CONSEIL D'ÉTAT REFUSE D'ACCÉLÉRER LE REGROUPEMENT FAMILIAL D'AFGHANS EN FRANCE





Le Conseil d’État a estimé mercredi qu'il n'y avait pas lieu de demander des mesures supplémentaires pour la délivrance des visas au titre de la réunification familiale des réfugiés Afghans, dont les familles attendent pour certaines depuis des années de pouvoir les rejoindre en France.





Depuis la prise de pouvoir des talibans le 15 août, les procédures de réunification familiale, qui avaient subi de lourds retards en raison de la pandémie et du transfert de l'examen des situations à Islamabad, puis à Téhéran et New Delhi, ont pris des allures de course contre la montre.





Plusieurs réfugiés afghans se sont tournés vers le Conseil d’État pour tenter d'accélérer ces dossiers, dont des milliers sont au point mort depuis deux voire trois ans.