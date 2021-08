EN DIRECT - Afghanistan : un second vol d'exfiltrés est arrivé à Roissy

DÉFAITE SURPRISE





"Rien" n'indiquait que l'armée et le gouvernement afghans s'effondreraient aussi vite face à l'avancée des combattants talibans, a affirmé le chef d'état-major américain. Les forces de sécurité afghanes avaient "la formation, la taille et la capacité de défendre leur pays et c'était une question de volonté et de leadership. Et ni moi, ni personne d'autre n'a anticipé l'effondrement d'une armée de cette taille en 11 jours", a martelé le plus haut gradé américain, le général Mark Milley.