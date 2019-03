RESEAUX SOCIAUX





Le hashtag "#Mouvement_du_8_Mars" s'est répandu ces derniers jours, appelant à une mobilisation massive à travers les grandes villes d'Algérie. Circulent également les "18 commandements des marcheurs du 8 mars" rappelant le caractère pacifique de la contestation et appelant les manifestants à faire de vendredi "un jour de fête" et à se munir "d'amour, de foi, de drapeaux algériens et de roses".

Parmi ces commandements écrits par le poète et écrivain Lazhari Labter: "Pacifiquement et tranquillement je marcherai", "A aucune provocation je ne répondrai", "Les baltaguias (casseurs payés par le pouvoir) j'isolerai et à la police je les remettrai", "Pas une pierre je ne jetterai, "Pas une vitre je ne briserai", "Après la marche (...) je nettoierai".