LE POINT SUR LA JOURNÉE DE VENDREDI





LA SITUATION





- Il était prévu que ce vendredi, la mobilisation algérienne soit forte. Très forte. Elle l'a été. Une marée humaine a défilé dans le centre d'Alger. Les places et principales rues du centre d'Alger sont noires de monde et le cortège peine à avancer en raison de la foule. A Oran et Constantine, la mobilisation est également très supérieure à celle des deux vendredi précédents.





- Des manifestations de grande ampleur ont été également été signalées dans de nombreuses villes à travers le pays, rapportent des sources sécuritaires, des médias algériens et les réseaux sociaux.





- La police a annoncé avoir arrêté 195 personnes ce vendredi à Alger après des heurts entre jeunes et policiers qui ont fait 112 blessés dans les rangs des forces de l'ordre, à la fin de la gigantesque manifestation.





EN FRANCE





- En France, plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi à Paris pour dire "non" à un 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika, en soutien aux manifestations en Algérie mais aussi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.





EN SUISSE





- L'opposant algérien Rachid Nekkaz, qui a tenté d'être candidat à l'élection présidentielle en Algérie, a été interpellé vendredi par la police à l'intérieur de l'hôpital de Genève où est soigné le président Abdelaziz Bouteflika. Il a pénétré dans l'hôpital malgré plusieurs mises en garde.