DÉMISSION





Sid Ahmed Ferroukhi, député du FLN, le parti du président, et tête de liste lors des dernières élections législatives a annoncé sur Facebook sa démission.





"J’ai toujours pensé que l’exemple et l’exemplarité sont des vertus indispensables pour construire de nouveaux possibles en phase avec l’aspiration de nos concitoyens" , écrit l'ancien ministre de l'agriculture. "Je suis convaincu, comme beaucoup d’entre vous, que nous nous retrouvons dans un des moments les plus glorieux de l’histoire de notre nation et qu’il est nécessaire de faciliter et d’accompagner l’émergence des nouvelles générations , de nouvelles formes de gouvernance et de faire confiance à de nouvelles compétences, jeunes, crédibles , légitimes capables de concrétiser les espérances de notre société", explique-t-il.