REACTION

La déclaration du président a suivi celle du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a, de son côté, appelé aujourd'hui à la "responsabilité" des responsables politiques pour trouver des "solutions dans les plus brefs délais" à la crise que connaît le pays. Il en a profité pour saluer le "civisme inégalé" des Algériens, dont le mouvement de révolte s'est signalé par une absence globale de de violences, et a voulu rappeler le "lien étroit" entre l'armée qu'il dirige et le peuple.