Le chef de l'armée sort de son silence et demande de déclarer Abdelaziz Bouteflika inapte. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a demandé mardi que soit engagée la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution, quand le président de la République "pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions".





Il y a deux semaines, le chef de l'Etat avait renoncé à se présenter mais il avait reporté le scrutin à après une conférence nationale -dont la date n'a pas été fixée- prolongeant de fait son actuel mandat.