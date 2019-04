EN DIRECT - Algérie : l'armée "veillera" à la "transparence" et à "l'intégrité" de la transition post-Bouteflika

ARMÉE





Par la voix de son chef d'état-major, le général Ahmed Gaïd Salah, l'armée algérienne assure qu'elle "veillera" à "la transparence" et à "l'intégrité" de la transition en cours. "La préparation des élections présidentielles se fera avec l'accompagnement" de l'armée, "qui veillera au suivi de cette phase (...) dans un climat de sérénité et dans le strict respect des règles de transparence et d'intégrité et des lois de la République", a-t-il déclaré, selon un communiqué du ministère de la Défense.