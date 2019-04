EN DIRECT - Algérie : "Pas de demi-révolution", 10e vendredi de colère contre le régime

DIXIÈME VENDREDI DE MOBILISATION





Nous réactivons ce live pour suivre ce dixième vendredi de mobilisation en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un cinquième mandat puis a démissionné. Abdelkaler Bensalah, désormais président par intérim, et le chef de l'armée Ahmed Gaïd Salah, ont commencé à ordonner des purges contre les noms les plus influents et riches du pays. Mais les Algériens veulent plus. Cet après-midi, de nombreuses manifestations sont une nouvelle fois prévues à Alger et dans d'autres villes du pays.