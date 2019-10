EN DIRECT - Attaque contre une synagogue en Allemagne : l'assaillant s'est filmé et a publié sa vidéo sur internet

ATTAQUE





Un restaurant turc de kébabs, situé à 600 m de la synagogue, a également été pris pour cible. Un client, Conrad Rössler, interrogé par la chaîne d'information n-tv, se trouvait à l'intérieur de l'établissement de restauration rapide quand un tireur "a jeté une grenade" sur le local. "La grenade s'est écrasée sur la porte et a explosé", a ajouté le client. "L'homme a ensuite tiré au moins une fois dans le magasin, l'homme qui était assis derrière moi a dû mourir. Je me suis caché dans les toilettes et j'ai verrouillé la porte", a-t-il raconté.