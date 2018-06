EN DIRECT - Après l'affaire de l'Aquarius, l'Italie demande à la France d'accueillir plus de migrants

LES CONDITIONS DU SAUVETAGE





D'où viennent les 629 migrants de l'Aquarius ? De plusieurs sauvetages distincts, explique SOS Méditerranée.





- L'Aquarius a d'abord secouru "deux embarcations pneumatiques en mauvais état". "Alors qu'il faisait déjà nuit, l'un des deux canots pneumatiques s'est brisé, entraînant à l'eau plusieurs dizaines de personnes. Dans des conditions critiques, les équipes de sauveteurs ont néanmoins réussi à récupérer 229 rescapés".





- Ensuite, l'Aquarius a récupéré 282 migrants secourus puis répartis sur des navires des garde-côtes italiens, ainsi que 119 migrants depuis un navire marchand italien.





- Parmi ces migrants, on compte "123 mineurs non accompagnés et 7 femmes enceintes"





- "Malgré un sauvetage très critique, nous n'avons, par chance, pas d'urgence médicale en ce moment. Mais lorsque le canot s'est brisé, un homme a coulé sous les yeux des sauveteurs, qui ont réussi à le rattraper et à le réanimer une fois hors de l'eau. Il est à présent hors de danger. Tous les rescapés sont épuisés et déshydratés parce qu'ils ont passé de longues heures à la dérive dans ces canots : il y a beaucoup de rescapés brûlés par le mélange d'essence et d'eau de mer", indique le médecin de MSF à bord, David Beversluis.