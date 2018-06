EN DIRECT - L'Aquarius accoste dans le port de Valence, plus de 100 enfants non accompagnés parmi les migrants

Emmanuel Macron : "Nous avons des droits que nous reconnaissons, le droit d'asile en est un. Ce droit est dans la Constitution française. Je pense qu'aucun d'entre nous, sauf à changer nos règles de droit, nous remettrons en cause ce droit. Il y a ensuite celles et ceux qui quittent leur pays pour des raisons économiques, et qui sont sur cette voie qu'est la Méditerranée. Là, nous ne pouvons pas accueillir tout le monde et avoir une politique responsable."