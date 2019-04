EN DIRECT - Arrestation de Julian Assange : Trump, qui disait "aimer WikiLeaks", fait volte-face

TRUMP : WIKILEAKS? "PAS MON TRUC"





L'arrestation subite de Julian Assange à Londres, et sa possible extradition vers les Etats-Unis (qui le demandent depuis 2012 et à laquelle le fondateur de Wikileaks s'oppose), pourrait provoquer un certain remue-ménage du côté de l'administration Donald Trump, divisée sur la question.





Dans une déclaration à la presse jeudi soir le président américain, qui avait montré un grand attrait pour Wikileaks pendant sa campagne, s'est trouvé soudainement moins disert sur le sujet. Wikileaks, "c'est pas mon truc" a-t-il déclaré, ajoutant "ne rien connaître" à la plateforme de révélations.





Le président américain, qui avait déclaré en 2016, lors de la campagne présidentielle, "I love Wikileaks", a refusé de commenter jeudi l'arrestation de Julian Assange à Londres.





Un article du Guardian revient sur le soutien apporté à Assange par l'équipe de Trump, rappelant que ce dernier a cité 164 fois le nom de Wikileaks durant le dernier mois de sa campagne. Ainsi, souligne l'article, Roger Stone, un républicain rompu à la politique, était en contact avec Wikileaks dans le but d'exploiter les mails de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton et de les publier. Ce lien a pu être établi par l'enquête du procureur Mueller sur les soupçons de collusions avec la Russie. Par ailleurs, son fils, Donald Trump Jr avait notamment directement échangé des messages sur Twitter avec Wikileaks.





Autant d’éléments qui viennent renforcer les contradictions qu'une extradition de Julian Assange aux Etats-Unis provoquerait. Du côté des soutiens de Trump dans les médias certains préfèrent prendre leurs distances. Un internaute a notamment remarqué que Sean Hannity, un animateur de la chaîne fétiche de Donald Trump, Fox News, avait commencé à supprimer nombre de ses tweets faisant références à Wikileaks ou Julian Assange.