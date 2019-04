EN DIRECT - Arrestation de Julian Assange : Trump retourne sa veste et assure "ne rien savoir sur WikiLeaks"

Dans la foulée de cette arrestation, l'avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède en 2010 a indiqué à l'AFP qu'elle allait demander au parquet la réouverture de l'enquête. "Nous allons tout faire pour que les procureurs rouvrent l'enquête suédoise et qu'Assange soit remis à la Suède et traduit en justice pour viol", a déclaré Me Elisabeth Massi Fritz à l'AFP.





Cette plainte pour viol avait été classée sans suite en 2017, mais Julian Assange, naturalisé équatorien, était resté reclus dans l'ambassade, craignant d'être extradé vers les Etats-Unis, où il est recherché en raison de la publication de milliers de documents confidentiels.