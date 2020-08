EN DIRECT - Attaque au Niger : "Il est hors de question de quitter" le pays, assure le directeur d'ACTED

UN DIRIGEANT D'ONG TUÉ AU GUATEMALA





Au lendemain de l'attaque meurtrière du Niger, le responsable d'Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) Guatemala a été tué lundi 10 août lors d'une attaque armée contre son véhicule dans le nord-est du pays.





Pour le directeur d'AVSF, également présente au Niger, "les humanitaires sont de plus en plus confrontés à cette violence, au grand banditisme, à la petite criminalité, et à l'insécurité entre groupes armés". Il appelle à "une discussion collective" sur le statut et la protection des personnels humanitaires.